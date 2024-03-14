Вони зможуть забезпечувати енергією всі будинки та організації. Прототип почнуть тестувати вже цими вихідними.

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Сен-Жоашим встановить сонячні панелі на цвинтарі

"За" проєкт проголосували 97% місцевих жителів (загалом у Сен-Жоашімі мешкає близько 4 000 осіб). Як мінімум 400 із них приєднаються від самого початку. Для участі потрібно сплатити символічні 5 євро.

У Франції ми ніколи не реалізовували проєкт спільного використання електроенергії з такою кількістю людей. Тут це буде перший раз, коли понад 1 000 людей будуть ділитися електроенергією без оплати,

— каже Ерік Брокер, місцевий житель і президент асоціації Brier’energie.

Сонячні панелі будуть виробляти енергію та розподіляти її рівномірно між усіма господарствами. Житлові будинки, супермаркети, пекарні, перукарні отримають однакову кількість.

Французьке місто встановить сонячні панелі на цвинтарі / Фото St Joachim township

Компанія Enedis, яка відповідає за проєкт, аналізуватиме споживання та перерозподілятиме його за потреби. Під час тестів сподіваються виробити максимально робочу схему.

Гроші на реалізацію експерименту виділяє муніципалітет. Повністю сонячні панелі повинні заробити до літа 2025-го.

Зауважимо, на льотному полі в Афінах, де 23 роки гуляв вітер, вже почали будувати новий міський район і найбільший у Європі парк на березі моря, що вражає. Як виглядатиме оновлений Еллінікон – дивіться за посиланням.