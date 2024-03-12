Airbnb заборонила орендодавцям встановлювати камери

Раніше сервіс дозволяв господарям тримати камери в загальних приміщеннях, але забороняла їх у спальнях і ванних кімнатах. Тепер Airbnb змінила цю політику.

Читайте також І поспали, й познайомилися: у Канаді здають в оренду половину ліжка

Тепер власники повинні повідомляти про наявність зовнішніх камер на об'єкті.

Ці камери не можуть бути спрямовані всередину приміщення або розташовані в місцях, де очікується більша приватність, наприклад, у душових або саунах.

Водночас власники житла можуть використовувати камери дверних дзвінків і монітори рівня шуму, проте забороняється записувати або передавати звуки.

Нові правила набудуть чинності з 30 квітня. Будь-який власник, який порушить їх, може бути видалений з Airbnb.

На Airbnb виставили таємну бібліотеку в Лондоні

На Airbnb знову з'явилося незвичайне житло. Забронювати пропонують у таємній бібліотеці собору святого Павла у Лондоні. Гостей приймуть лише на одну ніч. Букінг відкриється 12 березня об 11:00 за європейським часом.

Пара, яка забронює житло, буде першою, хто зупиниться у бібліотеці з часів Другої світової війни. У бронювання входить "чудова вечеря" у сусідньому ресторані та "ніч книжкових снів" у бібліотеці.

І все це за символічну ціну – 8 євро. Бібліотека відчинить свої двері 15 березня лише на одну ніч.