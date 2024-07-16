Філіал пекла: село потрапило до Книги рекордів Гіннеса через причину, яка лоскоче нерви

Здавалося б, більшість англійських привидів намагатимуться переселитися до Лондона. Однак, як виявилося, міське життя їх не приваблює. Тому привиди обрали для себе село Плаклі. За це воно навіть потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

Саме затишне село Плаклі вважають найбільш населеним привидами. Такою кількістю гостей з потойбіччя не може похвалитися жоден інший населений пункт у Великій Британії.

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Скільки привидів мешкає у Плаклі

Свій титул Плаклі отримало у 1989 році. Тоді повідомлялося, що там мешкало щонайменше 12 привидів. За оренду та комунальні послуги вони, звичайно, не платили. Наразі чутки потрохи стихли. Водночас місцеві мешканці (ті, що живі) регулярно повідомляють про свої зустрічі з потойбічними квартирантами.



Привиди не заважають жити місцевим / Unsplash

Найвідомішою привидкою у Плаклі є Червона леді. Кажуть, що колись вона належала до аристократичного роду Дерінг й мешкала у цьому районі. Плаклі так подобався прекрасній аристократці, що навіть після смерті вона вирішила нікуди звідти не йти й оселилася на цвинтарі церкви Святого Миколая. Однак є в історії й трагічна деталь: повідомляють, що Червона леді може шукати могилу своєї дитини.

Окрім того, кажуть, що у самій церкві мешкає ще й Біла леді. Вона також належить до родини Дерінг й, за легендою, була похована у семи трунах та дубовому саркофазі.

Звичайно, знає місцева історія й легенду про коханців. Він – помер від розриву серця, а вона – наклала на себе руки. А тепер вони разом блукають по Плаклі.