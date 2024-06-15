Спершу ніщо не віщувало біди. Турист, який прибув до палацу на екскурсію разом зі своєю коханою, спокійно оглядав винний погріб. Він точно не очікував, що зустріне там привида королівської особи.

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Як турист зустрівся з Кетрін Говард

Згодом турист розповів, що, перебуваючи у погребі, відчув, що щось не так. Однак тієї миті він не побачив нічого дивного. А коли переглянув кадри, зроблені під час екскурсії, завмер від жаху. Турист стверджує, що в його об'єктив потрапив привид.

У силуеті жінки він якимось дивом упізнав Кетрін Говард – п'яту дружину короля Англії Генріха VIII. Так-так, того самого, який стратив Анну Болейн. Історію Говард не настільки часто втілюють у мистецтві, тому й знають про неї набагато менше. А, проте, вона повторила трагічну долю Анни. Говард також звинуватили у начебто подружній зраді та стратили. Це сталося у 1542 році. На той момент Говард не виповнилося й двадцяти років.



Турист заявив, що сфотографував привида Кетрін Говард / Unsplash

Турист зауважив, що, вочевидь, привид страченої королеви досі блукає палацом. Йому здається, що на фото – Говард кричить. Можливо, вона невдоволена, що туристи тривожать її спокій. Або століття за століттям знов і знову змушена відчувати біль від свого трагічного фіналу.