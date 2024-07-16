Именно уютное село Плакли считают наиболее населенным привидениями. Таким количеством гостей из потустороннего мира не может похвастаться ни один другой населенный пункт в Великобритании.

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Сколько призраков живет в Плакли

Свой титул Плакли получило в 1989 году. Тогда сообщалось, что там жило по меньшей мере 12 призраков. За аренду и коммунальные услуги они, конечно, не платили. Сейчас слухи понемногу стихли. В то же время местные жители (те, что живы) регулярно сообщают о своих встречах с потусторонними квартирантами.



Призраки не мешают жить местным / Unsplash

Самым известным призраком в Плакле является Красная леди. Говорят, что когда-то она принадлежала к аристократическому роду Деринг и жила в этом районе. Плакли так нравился прекрасной аристократке, что даже после смерти она решила никуда оттуда не уходить и поселилась на кладбище церкви Святого Николая. Однако есть в истории и трагическая деталь: сообщают, что Красная леди может искать могилу своего ребенка.

Кроме того, говорят, что в самой церкви живет еще и Белая леди. Она также принадлежит к семье Деринг и, по легенде, была похоронена в семи гробах и дубовом саркофаге.

Конечно, знает местная история и легенду о любовниках. Он – умер от разрыва сердца, а она – покончила с собой. А теперь они вместе бродят по Плакли.