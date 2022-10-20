Боїться навали туристів: "найкрасивіше селище Іспанії" відмовилося від титулу

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Так, Сіурана відмовилася від звання "найкрасивіше селище", яке їй присвоїла кампанія Spain's Most Beautiful Villages, через страх масового напливу туристів. Місцева влада заявляє, що в селищі й так занадто багато туристів і з більшою кількістю вони не впораються.

У нас вже існує проблема занадто великої кількості туристів, і неможливо, щоб сюди приїжджало більше людей,

– прокоментувала рішення місцева влада.

Вони також додали, що за таких умов "якісний туризм неможливий".

Що треба знати про селище Сіурана