Поселок Сиурана в Испании боится наплыва туристов

Это отражается как на жизни местных жителей, так и на сохранении культурных или природных памятников. Поэтому многие живописные места отказываются от титулов. Так произошло и в Испании в поселке Сиурана.

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Так, Сиурана отказалась от звания "самый красивый поселок", которое ей присвоила кампания Spain's Most Beautiful Villages, из-за страха массового наплыва туристов. Местные власти заявляют, что в поселке и так слишком много туристов и с большим количеством они не справятся.

У нас уже существует проблема слишком большого количества туристов, и невозможно, чтобы сюда приезжало больше людей,

– прокомментировали решение местные власти.

Они также добавили, что в таких условиях "качественный туризм невозможен".

Что нужно знать о поселке Сиурана

Живописный поселок расположен в Таррагоне, в 140 километрах к югу от Барселоны и недалеко от испанского винодельческого региона Приорат. Альпинистов и туристов привлекают известняковые скалы, окружающие деревню.

Также именно здесь был последний мусульманский анклав, захваченный христианами в 1 153 году, и в память об этом событии в Сиуране установлен памятный крест.