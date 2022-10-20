Селище Сіурана в Іспанії боїться напливу туристів
Це відбивається як на житті місцевих жителів, так і на збереженні культурних або природних пам'яток. Тому чимало мальовничих місць відмовляються від титулів. Так сталося і в Іспанії в селищі Сіурана.
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Так, Сіурана відмовилася від звання "найкрасивіше селище", яке їй присвоїла кампанія Spain's Most Beautiful Villages, через страх масового напливу туристів. Місцева влада заявляє, що в селищі й так занадто багато туристів і з більшою кількістю вони не впораються.
У нас вже існує проблема занадто великої кількості туристів, і неможливо, щоб сюди приїжджало більше людей,
– прокоментувала рішення місцева влада.
Вони також додали, що за таких умов "якісний туризм неможливий".
Що треба знати про селище Сіурана
Мальовниче селище розташоване в Таррагоні, за 140 кілометрів на південь від Барселони і недалеко від іспанського виноробного регіону Пріорат. Альпіністів і туристів приваблюють вапнякові скелі, що оточують село.
Також саме тут був останній мусульманський анклав, захоплений християнами в 1 153 році, і в пам'ять про цю подію в Сіурані встановлено пам'ятний хрест.
Селище Сіурана в Іспанії боїться напливу туристів / Фото ua.depositphotos.com
Наразі в Сіурані проживають близько 30 осіб, влітку ще кілька людей зупиняються в тутешніх гостьових будинках.