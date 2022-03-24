Загалом концерт-телемарафон транслюватимуть телеканали близько 20 країн. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у фейсбуці.

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Проєкт ініціювали, щоб привернути увагу світу до війни, яку цинічно розпочала Росія на території України 24 лютого. Відтоді російські війська нищать об'єкти цивільної інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Відомі випадки використання заборонених фосфорних бомб.

Save Ukraine – #StopWar реалізується 1+1 media, командою фестивалю Atlas та за підтримки національного мобільного оператора Київстар, а також за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, Міністерства соціальної політики. Ідейними натхненниками проєкту є фестиваль Atlas та Київстар.

Захід стартує о 17:30 за центральноєвропейським часом з Варшави (18:30 за Києвом) на базі польського телеканалу TVP.

"У межах двогодинного ефіру, який ретранслюватимуть телеканали близько 20 країн Європи та світу, а також стрімінгові платформи та соцмережі, — музиканти, митці, громадські активісти, лідери думок, актори, художники, спортсмени, волонтери з усієї планети виступатимуть за підтримку України. Водночас до, під час та після трансляції відбуватиметься збір коштів на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених військовим вторгненням Росії на територію України", – поінформували у зовнішньополітичному відомстві.

Організатори зазначають, що марафон прагне ще більше консолідувати міжнародну спільноту у її спротиві російській експансії.

У неділю відбудеться міжнародний благодійний концерт-телемарафон Save Ukraine / Зображення МЗС України