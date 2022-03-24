В общей сложности концерт-телемарафон будут транслировать телеканалы около 20 стран . Об этом сообщает Министерство иностранных дел в фейсбуке.

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Проект был инициирован, чтобы привлечь внимание мира к войне, которую цинично начала Россия на территории Украины 24 февраля. С этого времени российские войска уничтожают объекты гражданской инфраструктуры, проводят массированные обстрелы жилых районов украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Известны случаи использования запретных фосфорных бомб.

Save Ukraine – #StopWar реализуется 1+1 media, командой фестиваля Atlas и при поддержке национального мобильного оператора Киевстар, а также при содействии Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, Министерства социальной политики. Идейными вдохновителями проекта стали фестиваль Atlas и Киевстар.

Мероприятие стартует в 17:30 по центральноевропейскому времени из Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP.

"В рамках двухчасового эфира, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети — музыканты, художники, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты будут выступать за поддержку Украины. В то же время до, во время и после трансляции будет проходить сбор средств для решения наибольших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением России на территорию Украины", – проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Организаторы отмечают, что марафон стремится еще больше консолидировать международное сообщество в сопротивлении российской экспансии.