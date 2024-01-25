Магазин буде обслуговувати виключно дипломатів, які не є мусульманами. Раніше алкогольні напої були доступні у Саудівській Аравії тільки через дипломатичну пошту або ж на чорному ринку.

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Суворий контроль

Та й придбати випивку буде не так просто, як у звичайному магазині. Спершу клієнти повинні будуть зареєструватися через мобільний додаток і отримати спеціальний код допуску від МЗС. Також будуть діяти щомісячні квоти на покупки, яких потрібно буде дотримуватися.

Це дуже важливий крок для Саудівської Аравії, яка відкриває ультраконсервативну мусульманську країну для бізнесу й туризму. Вживати алкоголь тут заборонено, адже це не дозволяє іслам. Але країна має широкі плани, відомі як Vision 2030, щоб перейти до постнафтової економіки. Тому вона поступово відривається для світу та йде на поступки.

Як змінилась Саудівська Аравія

Країна була доволі закритою протягом десятиліть, але в останні роки пом'якшила свої суворі соціальні кодекси. Тепер тут інакше ставляться до розділення чоловіків і жінок у громадських місцях та вимог до жінок носити повністю закритий чорний одяг.

За останні роки Саудівська Аравія відкрилася для нерелігійного туризму, тут почали давати концерти, а жінки отримали право керувати автомобілями.

У яких країнах п'ють найбільше алкоголю

Саудівська Аравія точно не потрапить до списку найбільш "‎алкогольних" країн світу, але такий рейтинг існує. Міжнародна Організація економічного співробітництва та розвитку провела велике дослідження і визначила, в яких країнах найбільше полюбляють випити.

До ТОП-3 держав, жителі яких найбільш прихильні до спиртного увійшли Данія, Румунія та Велика Британія. Очікувано, найменше алкоголю п'ють у мусульманських країнах.