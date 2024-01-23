Політ у першому класі завжди був дорогим задоволенням, але сервіс сінгапурської авіакомпанії та вартість такої послуги – поза конкуренцією. Подивимось, як же виглядає розкішна подорож із Лондона до Сінгапура.

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Переліт за ціною автівки

Рейс першого класу з Лондона до Сінгапура на гігантському лайнері Airbus A380 авіакомпанії Singapore Airlines коштує 15 500 доларів! Приблизно стільки ж вартує простий автомобіль в базовій комплектації.

Сам рейс триває 13 годин. За таку суму пасажири отримують не просто зручне крісло в салоні, а цілий готельний номер на борту. Ці каюти першого класу вважаються найкращими у світі. Singapore Airlines навіть називає його "‎Suite", що перекладається як "‎апартаменти".

Шикарні апартаменти на борту / Фото Singapore Airlines

На борту А380 всього шість таких кімнат, які повністю відокремлені від решти салону. У номері є повноцінне ліжко для сну, крісло для роботи або перегляду телевізора й окремий комод для багажу, щоб розмістити всі необхідні під час польоту речі.

Якщо в першому класі подорожує пара, вони можуть з'єднати свої номери й створити великі апартаменти. Для цього бортпровідники можуть прибрати перегородку між ними.

Простора вбиральня для пасажирів першого класу / Фото Singapore Airlines

Також для всіх пасажирів першого класу А380 передбачені окремі туалетні кімнати, які набагато більші за звичайну вбиральню в літаку. Вона вміщує повноцінну раковину та туалетний столик.

Завдяки таким розкішним перельотам авіакомпанія може заробляти додаткові бали в різних рейтингах і отримувати великий прибуток. Одне місце у такому люксовому першому класі еквівалентне 15 квиткам економкласу.

Таким чином, якщо авіакомпанія продає всі шість місць в розкішному літаку, вона отримує такий же прибуток, як під час продажу 90 квитків економкласу.

Водночас штучний інтелект спрогнозував, якими можуть бути перельоти на лоукостерах у майбутньому. ШІ згенерував зображення салону літака авіакомпанії Ryanair через десятки років. Крісла на борту лайнера розміщені в 4 яруси. Який це має вигляд – дивіться за посиланням.