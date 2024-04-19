У Саудівській Аравії заявили, що це будівництво нового парку – унікальний проєкт. Такого майданчика для пригодницького туризму світ ще не бачив.

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Парк розваг збудують на місці нафтової вежі

Унікальності проєкту додає й те, що його зведуть на місці нафтової вежі. Вочевидь, дизайнери надихалися ідеєю створити унікальний острів – у стилі найцікавіших фільмів про майбутнє.

Перший у світі туристичний напрямок на морській платформі, натхненний дизайном морських нафтових платформ. Це не тематичний парк – це екстремальний напрямок, абсолютно новий майданчик для пригодницького туризму. Справжній масштаб пригод,

– мовиться у повідомленні.

У Саудівській Аравії збудують унікальний парк розваг: дивіться відео

Унікальний парк розваг буде розташований на відстані 25 кілометрів від узбережжя. Там облаштують декілька готелів та з десяток ресторанів. Окрім того, збудують майданчик для вертольотів. Також потрапити до парку розваг можна буде катерами або круїзними кораблями.

Над розкішним дизайном працюватимуть найкращі дизайнери світу. Облаштовуючи територію парку розваг, не забудуть і про минуле локації у стилі нафтової вежі.