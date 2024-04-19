В Саудовской Аравии заявили, что это строительство нового парка – уникальный проект. Такой площадки для приключенческого туризма мир еще не видел.

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Парк развлечений построят на месте нефтяной башни

Уникальности проекту добавляет и то, что его возведут на месте нефтяной башни. Очевидно, дизайнеры вдохновлялись идеей создать уникальный остров – в стиле самых интересных фильмов о будущем.

Первое в мире туристическое направление на морской платформе, вдохновлено дизайном морских нефтяных платформ. Это не тематический парк – это экстремальное направление, абсолютно новая площадка для приключенческого туризма. Настоящий масштаб приключений,

– говорится в сообщении.

В Саудовской Аравии построят уникальный парк развлечений: смотрите видео

Уникальный парк развлечений будет расположен на расстоянии 25 километров от побережья. Там обустроят несколько отелей и с десяток ресторанов. Кроме того, построят площадку для вертолетов. Также попасть в парк развлечений можно будет катерами или круизными кораблями.

Над роскошным дизайном будут работать лучшие дизайнеры мира. Обустраивая территорию парка развлечений, не забудут и о прошлом локации в стиле нефтяной башни.