Гірськолижний курорт посеред пустелі: Саудівська Аравія будує те, що здавалось неможливим

У Саудівській Аравії з'явиться незвичайний гірськолижний курорт Троєна просто посеред пустелі. Його збудують до 2026 року.

Курорт буде доступний для лижників три місяці на рік. Решту часу туристи зможуть займатися водними видами спорту та катанням на гірських велосипедах. Троєна і все "‎місто майбутнього" коштуватиме країні 500 мільярдів доларів.

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Сніг посеред пустелі

Цей футуристичний проєкт будується в місті Неом. На курорті Троєна з'являться лижні траси, запаморочлива архітектура та штучне озеро. Ідея зимового відпочинку в Саудівській Аравії здається божевільною, але, як виявилось, це реально.

Річ у тім, що сніг можна забезпечити при температурі -3 градуси. Три місяці на рік це можливо. У горах Неома, де зведуть футуристичний гірськолижний курорт, температура взимку опускається нижче 0 градусів.

Автори проєкту зосередяться на енергозбереженні та економії природних ресурсів. Вода, яка буде використана для створення штучного снігу, повертатиметься назад у систему, щоб знову випадати снігом.

Схили будуть вкриті штучним снігом / Фото neom.com

Взимку на курорті можна буде спускатися на лижах з височенних схилів. А влітку відпочивальники зможуть насолоджуватися красою рукотворного озера та практикувати водні види спорту.

Коли Перську затоку накриває літня спека, тут можна буде знайти прохолоду, адже середня температура біля Неома приблизно на 10 градусів нижча, ніж в інших містах Саудівської Аравії.

На курорті Троєна можна буде відпочивати не лише взимку / Фото neom.com

Майбутній курорт обіцяє туристам все те, за чим вони їдуть в гори: лижні траси, ресторани та спа-центри. Тут з'являться кілька готелів, які зможуть приймати відвідувачів одразу після відкриття Троєни.

Зараз проєкт перебуває на стадії розробки. Там вже живуть робітники.

Що таке Неом?

Неом – це грандіозний туристичний проєкт Саудівської Аравії. Місто будують за ініціативи принца Мухаммеда бін Салмана.

Це майбутня агломерація розкішних курортів та архітектурних див. Цей регіон омивається Червоним морем на півдні та затокою Акаба на заході. І курорт Троєна – це лише одна маленька частинка цього колосального проєкту.