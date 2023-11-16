Курорт будет доступен для лыжников три месяца в году. Остальное время туристы смогут заниматься водными видами спорта и катанием на горных велосипедах. Троена и весь "город будущего" будет стоить стране 500 миллиардов долларов.

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Снег посреди пустыни

Этот футуристический объект строится в городе Неом. На курорте Троена появятся лыжные трассы, умопомрачительная архитектура и искусственное озеро. Идея зимнего отдыха в Саудовской Аравии кажется безумной, но, как оказалось, это реально.

Дело в том, что снег можно поддерживать при температуре -3 градуса. Три месяца в году это возможно. В горах Неома, где построят футуристический горнолыжный курорт, температура зимой опускается ниже 0 градусов.

Авторы проекта сосредоточятся на энергосбережении и экономии природных ресурсов. Вода, которая будет использована для создания искусственного снега, будет возвращаться обратно в систему, чтобы снова выпадать в виде снега.

Склоны будут покрыты искусственным снегом / Фото neom.com

Зимой на курорте можно будет спускаться на лыжах с высоких склонов. А летом отдыхающие смогут наслаждаться красотой рукотворного озера и практиковать водные виды спорта.

Когда Персидский залив накрывает летняя жара, здесь можно будет найти прохладу, ведь средняя температура около Неома примерно на 10 градусов ниже, чем в других городах Саудовской Аравии.

На курорте Троена можно будет отдыхать не только зимой / Фото neom.com

Будущий курорт обещает туристам все то, за чем они едут в горы: лыжные трассы, рестораны и спа-центры. Здесь появятся несколько отелей, которые смогут принимать посетителей сразу после открытия Троены.

Сейчас проект находится в стадии разработки. Там уже живут рабочие.

Что такое неом?

Неом – это грандиозный туристический проект Саудовской Аравии. Город строят по инициативе принца Мухаммеда бин Салмана.

Это будущая агломерация роскошных курортов и архитектурных чудес. Этот регион омывается Красным морем на юге и заливом Акаба на западе. И курорт Троена – это только одна маленькая частица этого колоссального проекта.