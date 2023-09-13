Міжнародні обмеження: які країни заборонили в'їзд російським туристам

Нещодавно Європейська комісія оприлюднила заяву, яка тлумачить законодавство про санкції щодо РФ. Основна увага приділяється ввезенню на територію Європейського Союзу транспортних засобів, зареєстрованих у Росії. Крім того, потенційна заборона поширюється і на різні особисті речі. Тож, очевидно, що росіяни дедалі стають ще більш небажаними гостями в Європі.

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Що росіяни більше не можуть ввозити в ЄС?

Згідно з переліком, що зазначений у додатку XXI до статті З директиви ЄС 833/2014, спроба ввезення деяких особистих речей буде також розцінюватись як заборонений імпорт.

Так, серед речей, що росіянам відтепер не дозволяється ввозити на територію ЄС:

валізи, сумки та гаманці;

деякі предмети одягу та вироби зі шкіри та хутра;

косметичні засоби;

напівкоштовні та коштовні камені;

мобільні телефони, фотоапарати та ноутбуки.

Європейська комісія підкреслила, що туристам з Росії заборонено ввозити певні речі навіть на тимчасовій основі, тобто туристичній. Отже, митники ЄС мають право конфіскувати ці предмети обмеженого доступу на різних пунктах пропуску.

Крім того, посольство Росії в Німеччині оприлюднило офіційну інформацію про те, що з літа 2023 року прикордонники почали вилучати транспортні засоби з російськими номерними знаками у громадян Російської Федерації на території країни. Також особи, які намагаються привезти автомобіль для особистого користування або транзитних цілей, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за порушення закону.

Які країни заборонили в'їзд росіянам​ / Фото UnSplash

В яких країнах обмежено в'їзд для росіян?

Після припинення дії угоди про спрощений візовий режим РФ з Євросоюзом, росіянам стало набагато важче в'їхати на територію ЄС. Адже це призвело до подорожчання візового збору з 35 до 80 євро для громадян країни-агресора та необхідності надання додаткових документів для в'їзду на територію ЄС, а відповідно й збільшення термінів оформлення віз.

Крім цього, низка країн взагалі припинила приймати російські документи для оформлення туристичних віз, зокрема це:

Польща,

Литва,

Латвія,

Естонія,

Чехія,

Словаччина,

Данія,

Бельгія,

Нідерланди.

Що стосується безпосереднього в'їзду, то найсуворіші обмеження діють у Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії. Так, росіяни не можуть потрапити до зазначених країн авіасполученням та через морські порти. При цьому перетнути кордон у зазначений спосіб не допоможе навіть наявність Шенгенської візи.

Окреме невдоволення російськими туристами фіксується в Таїланді та на Балі. Там почастішали випадки арештів та депортацій.