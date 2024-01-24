Користуються "‎шпариною" через Калінінград: росіяни їздять до Європи попри санкції

У Євросоюзі стурбовані потоком росіян, які потягами їдуть до Калінінграда. Таким маршрутом вони, оминаючи санкції, можуть потрапити до Європи.

Залізничний маршрут до Калінінграда через Литву залишається популярною лазівкою для росіян, які, оминаючи обмеження, прямують до західних країн. Як це працює і скільки громадян РФ скористались таким способом – розкажемо далі.

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Шлях до Європи, попри санкції

У 2023 році таким шляхом в'їзду до ЄС скористалися 14 тисяч росіян. Це працює так: громадяни країни-агресорки, які подорожують потягами через Литву, можуть виходити у селі Кяна. Звідти вони подорожують до країн Євросоюзу.

Такі дані зібрали у своєму звіті дослідники Центру аналізу європейської політики (CEPA). У 2023 році таким способом скористалися близько 14 тисяч росіян, а це вдвічі більше, ніж 2022-го. Збільшення потоку росіян бентежить ЄС.

Хоча багато хто має документи, які дозволяли б їздити до Литви іншими маршрутами, не слід недооцінювати загрозу використання залізниці російськими агентами чи військовими як "лазівку" на Захід,

– йдеться у звіті CEPA.

Контроль і безпека

Також, за інформацією CEPA, Литва не має чіткої позиції щодо масштабів загрози таких "‎шпарин" для росіян, попри спроби обмежити кількість пасажирів поїздів до 300. Також країна отримує додаткове фінансування від ЄС для посилення безпеки.

У Службі охорони державного кордону Литви (VSAT) пояснюють, що зупинити чи повністю контролювати потік людей залізницею складно, адже маршрут використовують і громадяни інших країн.

Наприклад, минулого року тут вийшли з поїзда 1000 громадян Ізраїлю, 800 громадян Литви, близько 200 громадян Італії, близько 200 громадян Німеччини, близько 200 громадян України, близько 150 громадян США,

– зауважив речник Служби Гедрюс Мішутіс.

Авіарейсів між Росією та ЄС немає, тому росіяни їздять через Калінінград. Також вони користуються авіарейсами через треті країни. Такі перельоти з пересадками займають по 15 годин.

Нагадаємо, росіянам також заборонили перетинати кордон на автівках на російських номерах та ввозити до ЄС низку особистих речей. Це може розцінюватися як заборонений імпорт.