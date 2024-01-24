Залізничний маршрут до Калінінграда через Литву залишається популярною лазівкою для росіян, які, оминаючи обмеження, прямують до західних країн. Як це працює і скільки громадян РФ скористались таким способом – розкажемо далі.

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Шлях до Європи, попри санкції

У 2023 році таким шляхом в'їзду до ЄС скористалися 14 тисяч росіян. Це працює так: громадяни країни-агресорки, які подорожують потягами через Литву, можуть виходити у селі Кяна. Звідти вони подорожують до країн Євросоюзу.

Такі дані зібрали у своєму звіті дослідники Центру аналізу європейської політики (CEPA). У 2023 році таким способом скористалися близько 14 тисяч росіян, а це вдвічі більше, ніж 2022-го. Збільшення потоку росіян бентежить ЄС.

Хоча багато хто має документи, які дозволяли б їздити до Литви іншими маршрутами, не слід недооцінювати загрозу використання залізниці російськими агентами чи військовими як "лазівку" на Захід,

– йдеться у звіті CEPA.

Контроль і безпека

Також, за інформацією CEPA, Литва не має чіткої позиції щодо масштабів загрози таких "‎шпарин" для росіян, попри спроби обмежити кількість пасажирів поїздів до 300. Також країна отримує додаткове фінансування від ЄС для посилення безпеки.

У Службі охорони державного кордону Литви (VSAT) пояснюють, що зупинити чи повністю контролювати потік людей залізницею складно, адже маршрут використовують і громадяни інших країн.

Наприклад, минулого року тут вийшли з поїзда 1000 громадян Ізраїлю, 800 громадян Литви, близько 200 громадян Італії, близько 200 громадян Німеччини, близько 200 громадян України, близько 150 громадян США,

– зауважив речник Служби Гедрюс Мішутіс.

Авіарейсів між Росією та ЄС немає, тому росіяни їздять через Калінінград. Також вони користуються авіарейсами через треті країни. Такі перельоти з пересадками займають по 15 годин.

Нагадаємо, росіянам також заборонили перетинати кордон на автівках на російських номерах та ввозити до ЄС низку особистих речей. Це може розцінюватися як заборонений імпорт.