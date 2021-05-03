У польське законодавство тепер введено поняття електричного самоката (еlektryczne hulajnogi), а також пристроїв для особистого транспортування (urządzeń transportu osobistegoс, скорочено – UTO). Під визначення останнього будуть потрапляти й інноваційні транспортні засоби, які будуть винайдені у майбутньому. Ролики, скейти й подібні транспортні засоби, які не обладнані двигуном, позначаються як sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzonego siłą mięśni.

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Де можна їздити та з якою швидкістю

За наявності велосипедних доріжок, пересуватися на електросамокатах та інших UTO дозволено з максимальною швидкістю 20 кілометрів за годину.

За відсутності велосипедних доріжок допускається пересування загальною дорогою зі швидкістю не більше, ніж 30 кілометрів за годину.

Якщо водій електросамоката (або UTO) переміщається тротуаром через відсутність велосипедної доріжки, то він повинен пересуватися зі швидкістю руху пішоходів.

Перевага завжди надається людям, які пересуваються пішки.

Права на транспортний засіб

За умови дотримання правил дорожнього руху повнолітні особи можуть користуватися електросамокатами та UTO вільно.

Особи, яким ще не виповнилося 18 років, повинні спершу отримати велосипедні карти чи водійське посвідчення категорій AM, A1, B1 або T.

До роликів і скейтів зазначена вище умова не застосовується. Але діти до 10 років можуть використовувати ці засоби пересування лише під наглядом дорослих.

Паркування

Паркувати електросамокати та схожі транспортні засоби слід у спеціально позначених місцях. Якщо такі відсутні, засіб для пересування потрібно прилаштовувати таким чином:

максимально близько до зовнішнього краю тротуару та максимально далеко від проїжджої частини;

паралельно лінії тротуару, залишаючи якомога більше вільного місця для пішоходів;

вільне місце на тротуарі не повинно бути меншим, ніж 1,5 метра.

Всі три зазначені умови повинні бути виконаними. Якщо це неможливо здійснити, слід пошукати інше місце для паркування.

Штраф за порушення

Згідно з новими правилами, для водіїв urządzeń transportu osobistegoс існують такі штрафи:

за телефонну розмову під час руху – 200 злотих (близько 1,47 тисячі гривень);

за керування у нетверезому стані – від 300 до 500 злотих (приблизно від 2,205 до 3,675 тисячі гривень);

за порушення правил паркування – 100 злотих (близько 735 гривень);

за відмову поступитися дорогою пішоходу – 350 злотих (понад 2,572 тисячі гривень).



У Польщі діють нові правила руху для водіїв електросамокатів / Фото Unsplash