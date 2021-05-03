В польское законодательство теперь введено понятие электрического самоката ( еlektryczne hulajnogi ), а также устройств для личной транспортировки ( urządzeń transportu osobistegoс , сокращенно – UTO ). Под определение последнего будут попадать и инновационные транспортные средства, которые будут изобретены в будущем. Ролики, скейты и подобные транспортные средства, которые не оборудованы двигателем, обозначаются как sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzonego siłą mięśni.

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Где можно ездить и с какой скоростью

При наличии велосипедных дорожек , передвигаться на электросамокатах и других UTO разрешено с максимальной скоростью 20 километров в час.

При отсутствии велосипедных дорожек допускается передвижение по общей дороге со скоростью не более, чем 30 километров в час.

Если водитель электросамоката (или UTO) перемещается по тротуару из-за отсутствия велосипедной дорожки, то он должен передвигаться со скоростью движения пешеходов.

Преимущество всегда предоставляется людям, которые передвигаются пешком.

Права на транспортное средство

При условии соблюдения правил дорожного движения совершеннолетние лица могут ипользовать электросамокаты и UTO свободно.

Лица, которым еще не исполнилось 18 лет , должны сначала получить велосипедные карты или водительское удостоверение категорий AM, A1, B1 или T.

К роликам и скейтам указанное выше условие не применяется. Но дети до 10 лет могут использовать эти средства передвижения только под присмотром взрослых.

Парковка

Парковать электросамокаты и подобные транспортные средства следует в специально обозначенных местах. Если такие отсутствуют , средство для передвижения нужно пристраивать следующим образом:

максимально близко к внешнему краю тротуара и максимально далеко от проезжей части;

параллельно линии тротуара, оставляя как можно больше свободного места для пешеходов;

свободное место на тротуаре не должно быть меньше, чем 1,5 метра.

Все три указанные условия должны быть выполнены. Если это невозможно осуществить, следует поискать другое место для парковки.

Штраф за нарушение

Согласно новым правилам, для водителей urządzeń transportu osobistegoс существуют такие штрафы :

за телефонный разговор во время движения – 200 злотых (около 1,47 тысячи гривен);

– за управление в нетрезвом состоянии – от 300 до 500 злотых (примерно от 2,205 до 3,675 тысячи гривен);

– за нарушение правил парковки – 100 злотых (около 735 гривен);

– за отказ уступить дорогу пешеходу – 350 злотых (более 2,572 тысячи гривен).