В польское законодательство теперь введено понятие электрического самоката (еlektryczne hulajnogi), а также устройств для личной транспортировки (urządzeń transportu osobistegoс, сокращенно  UTO). Под определение последнего будут попадать и инновационные транспортные средства, которые будут изобретены в будущем. Ролики, скейты и подобные транспортные средства, которые не оборудованы двигателем, обозначаются как sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzonego siłą mięśni. 

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Где можно ездить и с какой скоростью

При наличии велосипедных дорожек, передвигаться на электросамокатах и других UTO разрешено с максимальной скоростью 20 километров в час.

При отсутствии велосипедных дорожек допускается передвижение по общей дороге со скоростью не более, чем 30 километров в час.

Если водитель электросамоката (или UTO) перемещается по тротуару из-за отсутствия велосипедной дорожки, то он должен передвигаться со скоростью движения пешеходов.

Права на транспортное средство

При условии соблюдения правил дорожного движения совершеннолетние лица могут ипользовать электросамокаты и UTO свободно.

Лица, которым еще не исполнилось 18 лет, должны сначала получить велосипедные карты или водительское удостоверение категорий AM, A1, B1 или T.

Парковка

Парковать электросамокаты и подобные транспортные средства следует в специально обозначенных местах. Если такие отсутствуют, средство для передвижения нужно пристраивать следующим образом:

  • максимально близко к внешнему краю тротуара и максимально далеко от проезжей части;
  • параллельно линии тротуара, оставляя как можно больше свободного места для пешеходов;
  • свободное место на тротуаре не должно быть меньше, чем 1,5 метра. 

Штраф за нарушение

Согласно новым правилам, для водителей urządzeń transportu osobistegoс существуют такие штрафы :

  • за телефонный разговор во время движения – 200 злотых (около 1,47 тысячи гривен); 
  • за управление в нетрезвом состоянии  от 300 до 500 злотых (примерно от 2,205 до 3,675 тысячи гривен);  
  • за нарушение правил парковки – 100 злотых (около 735 гривен); 
  • за отказ уступить дорогу пешеходу – 350 злотых (более 2,572 тысячи гривен).  


В Польше действуют новые правила движения для водителей электросамокатов / Фото Unsplash