В польское законодательство теперь введено понятие электрического самоката (еlektryczne hulajnogi), а также устройств для личной транспортировки (urządzeń transportu osobistegoс, сокращенно – UTO). Под определение последнего будут попадать и инновационные транспортные средства, которые будут изобретены в будущем. Ролики, скейты и подобные транспортные средства, которые не оборудованы двигателем, обозначаются как sprzętu sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do poruszania się w pozycji stojącej, napędzonego siłą mięśni.
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Где можно ездить и с какой скоростью
При наличии велосипедных дорожек, передвигаться на электросамокатах и других UTO разрешено с максимальной скоростью 20 километров в час.
При отсутствии велосипедных дорожек допускается передвижение по общей дороге со скоростью не более, чем 30 километров в час.
Если водитель электросамоката (или UTO) перемещается по тротуару из-за отсутствия велосипедной дорожки, то он должен передвигаться со скоростью движения пешеходов.
Права на транспортное средство
При условии соблюдения правил дорожного движения совершеннолетние лица могут ипользовать электросамокаты и UTO свободно.
Лица, которым еще не исполнилось 18 лет, должны сначала получить велосипедные карты или водительское удостоверение категорий AM, A1, B1 или T.
Парковка
Парковать электросамокаты и подобные транспортные средства следует в специально обозначенных местах. Если такие отсутствуют, средство для передвижения нужно пристраивать следующим образом:
- максимально близко к внешнему краю тротуара и максимально далеко от проезжей части;
- параллельно линии тротуара, оставляя как можно больше свободного места для пешеходов;
- свободное место на тротуаре не должно быть меньше, чем 1,5 метра.
Штраф за нарушение
Согласно новым правилам, для водителей urządzeń transportu osobistegoс существуют такие штрафы :
- за телефонный разговор во время движения – 200 злотых (около 1,47 тысячи гривен);
- за управление в нетрезвом состоянии – от 300 до 500 злотых (примерно от 2,205 до 3,675 тысячи гривен);
- за нарушение правил парковки – 100 злотых (около 735 гривен);
- за отказ уступить дорогу пешеходу – 350 злотых (более 2,572 тысячи гривен).
В Польше действуют новые правила движения для водителей электросамокатов / Фото Unsplash