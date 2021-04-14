Чимало українців щодня перетинають українсько-польський кордон на власному автомобілі. Багатьох із них цікавить, чи дозволено у Польщі їздити на автомобілі зі зимовими шинами у теплу пору року. На це питання відповіли українські водії, які часто перетинають кордон.

Історіями з власного досвіду вони поділилися у фейсбуці. Практично усі водії дали однакову відповідь на це питання.

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Чи можна їздити на зимовій гумі у Польщі

Використання зимових шин в холодну пору року у Польщі має рекомендаційний, а не обов'язковий характер. Тому деякі водії не змінюють шини через зміну пори року.

Українські водії, яким доводилося перетинати українсько-польський кордон у різні сезони та за різних обставин, стверджують, що проїжджати кордон та пересуватися Польщею на автомобілі зі зимовими шинами у теплу пору року можна.

Втім, у Польщі є забороненим використання шипованих шин на автомобілях, що рухаються по суспільних дорогах. Використання ланцюгів протиковзання на шинах допускається тільки на вкритій снігом дорозі. Тож автомобіль, який має шиповані шини, не зможе безперешкодно перетнути українсько-польський кордон.

Використання зимових шин в холодну пору року у Польщі має рекомендаційний характер / Фото Unsplash