Сам собі ставив печатки в паспорті: в польському аеропорту затримали українця

38-річного громадянина України затримали у Гданську. Закордонний паспорт чоловіка викликав підозри у працівників аеропорту.

Детальна перевірка ці підозри підтвердила. Про ситуацію повідомили у Морському відділі прикордонної служби.

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Українець прилетів до Гданська рейсом зі Львова 9 серпня. Під час перевірки його паспорта працівники аеропорту побачили, що одна з відміток про перетин польського кордону є фальшивою.

Після цього прикордонники розпочали прискіпливу перевірку. З'ясувалося, що у документі є ціла низка підроблених печаток про перетини кордонів з різними державами: Чехією, Литвою, Іспанією.

Як наслідок, до Польщі мандрівник з України так і не потрапив. Його депортували та виписали штраф. Крім того, чоловік отримав заборону в'їзду до країн Шенгенської зони на наступні 2,5 роки.