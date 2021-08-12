Детальная проверка эти подозрения подтвердила. О ситуации сообщили в Морском отделе пограничной службы.

Интересно О силе бумеранга: как украинка прославилась, помогая тысячам эмигранткам в Польше

Подробнее об инциденте

Украинец прилетел в Гданьск рейсом из Львова 9 августа. Во время проверки его паспорта работники аэропорта увидели, что одна из отметок о пересечении польской границы является фальшивой.

После этого пограничники начали пристальную проверку. Выяснилось, что в документе есть целый ряд поддельных печатей о пересечении границ с различными государствами: Чехией, Литвой, Испанией.

Как следствие, в Польшу путешественник из Украины так и не попал. Его депортировали и выписали штраф. Кроме того, мужчина получил запрет въезда в страны Шенгенской зоны на следующие 2,5 года.