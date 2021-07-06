Така ситуація трапилась на пропускному пункті Корчова, що на кордоні з Польщею. 48-річна українка вирішила виїхати до Європейського Союзу з 14 підробленими штампами прикордонного контролю.

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Для чого жінка підробила штампи

Підробка, на думку жінки, мала б підтвердити історію її попередніх поїздок до ЄС. Відтак, вона "намалювала" собі 14 штампів прикордонного контролю Литви, Угорщини та Греції.

Польські прикордонники помітили несправжність відміток у документі українки та завдяки міжнародному співробітництву швидко підтвердили, що жінка не перетинала кордонів зі згаданими вище країнами у зазначені на "липових" штампах дати.

Українка зізналась у підробці позначок і добровільно погодилась на умовне покарання. Врахувавши розкаяння жінки, прикордонники заборонили їй в'їзд до Європейського Союзу терміном 4 місяці та депортували в Україну.