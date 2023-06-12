Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти

12 червня 2023, 15:49
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Джерело:

Lowcost Avia

Ірландський лоукостер Ryanair відкриє польоти до ще однієї європейської країни – Албанії. В розкладі авіакомпанії з'явилися відразу 17 нових напрямків з Тирани.

Початок польотів заплановано з початком зимового розкладу. Більшість рейсів виконуватимуться з 31 жовтня 2023 року.

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Нові рейси Ryanair з Тирани

Лоукостер полетить до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії. Зокрема:

  • Болонья,
  • Брюссель Шарлеруа,
  • Бухарест,
  • Венеція Тревізо,
  • Варшава Модлін,
  • Дюссельдорф Вeце,
  • Единбург,
  • Катанія,
  • Краків,
  • Лондон Станстед,
  • Манчестер,
  • Мілан Бергамо,
  • Париж Бове,
  • Піза,
  • Прага,
  • Рим Чіампіно,
  • Стокгольм Арланда.

Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також можна скористатися пошуковим агрегатором kiwi.com.

Приклад бронювання квитків Тирана – Варшава / Скриншот із сайту Ryanair

Wizz Air запускає 10 нових рейсів з Тирани

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує розширяти власну мережу пасажирських перевезень. Цього разу перевізник планує додати аж 10 нових сполучень на зимовий період навігації 2023 – 2024.

Усі рейси заплановані зі столиці Албанії в різні частини Європи. Їх анонсували водночас і з новими напрямками з Албанії від Ryanair.

 

Автор: Марта Касіянчук