Ryanair запустить нові рейси з Албанії: куди можна буде полетіти

Ірландський лоукостер Ryanair відкриє польоти до ще однієї європейської країни – Албанії. В розкладі авіакомпанії з'явилися відразу 17 нових напрямків з Тирани.

Початок польотів заплановано з початком зимового розкладу. Більшість рейсів виконуватимуться з 31 жовтня 2023 року.

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Нові рейси Ryanair з Тирани

Лоукостер полетить до міст Польщі, Італії, Чехії, Франції, Бельгії, Швеції, Німеччини, Румунії та Великої Британії. Зокрема:

Болонья ,

, Брюссель Шарлеруа ,

, Бухарест ,

, Венеція Тревізо ,

, Варшава Модлін ,

, Дюссельдорф Вeце ,

, Единбург ,

, Катанія ,

, Краків ,

, Лондон Станстед ,

, Манчестер ,

, Мілан Бергамо ,

, Париж Бове ,

, Піза ,

, Прага ,

, Рим Чіампіно ,

, Стокгольм Арланда.

Квитки можна купити на офіційному сайті авіакомпанії ryanair.com, а також можна скористатися пошуковим агрегатором kiwi.com.

Приклад бронювання квитків Тирана – Варшава / Скриншот із сайту Ryanair

Wizz Air запускає 10 нових рейсів з Тирани

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжує розширяти власну мережу пасажирських перевезень. Цього разу перевізник планує додати аж 10 нових сполучень на зимовий період навігації 2023 – 2024.

Усі рейси заплановані зі столиці Албанії в різні частини Європи. Їх анонсували водночас і з новими напрямками з Албанії від Ryanair.