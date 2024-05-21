Ryanair нарешті запускає довгоочікувані рейси: чи зростуть ціни на квитки

У Ryanair продовжують тішити пасажирів позитивними новинами. Ірландський лоукостер запускає нові довгоочікувані рейси. Окрім того, раніше у Ryanair анонсували суттєве зростання цін, водночас ситуація змінилася на краще.

Травень – дуже щедрий на анонси від Ryanair. Пасажирам вкотре анонсували нові рейси. Зокрема, вже з осені 2024 року можна буде полетіти на відпочинок до Йорданії. Це – тревел мрія багатьох туристів, яка тепер стане реальністю.

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Які рейси запускає Ryanair

Краків – Амман (Йорданія) з 30 жовтня;

Софія – Акаба (Йорданія) з 28 жовтня;

Брюссель Шарлеруа – Акаба з 1 листопада;

Кельн – Акаба з 29 жовтня;

Прага – Рим Чампіно з 27 жовтня;

Севілья – Рим Ф'юмічіно з 27 жовтня;

Венеція Тревізо – Лансароте (Іспанія) з 28 жовтня;

Порту – Рим Ф'юмічіно з 27 жовтня;

Будапешт – Тулуза (Франія) з 28 жовтня;

Вільнюс – Рим Чампіно – розклад ще невідомий;

Франкфурт Хан – Гран-Канарія (Канарські острови).

Чи зростуть ціни на квитки

Варто зауважити, що наразі європейська авіація переживає доволі складні часи. Зокрема, авіакомпанії скасовують низку рейсів. У Ryanair теж були не легкі часи. Окрім скасування рейсів, лоукостер готував підняти ціни на квитки. Очікувалося, що вони зростуть щонайменше на 5%.

Однак станом на травень 2024 року ситуація покращилася. У Ryanair заявили, що суттєве подорожчання вже не відбудеться. Майкл О'Лірі – директор лоукостера – наголосив: ціни залишаться на тому ж рівні, що й влітку 2023, або якщо й подорожчають, то мінімально. Тому можна сміливо планувати відпустку мрії й шукати квитки за найвигіднішими цінами.