Ryanair нарешті запускає довгоочікувані рейси: чи зростуть ціни на квитки
Джерело:Financial times
У Ryanair продовжують тішити пасажирів позитивними новинами. Ірландський лоукостер запускає нові довгоочікувані рейси. Окрім того, раніше у Ryanair анонсували суттєве зростання цін, водночас ситуація змінилася на краще.
Травень – дуже щедрий на анонси від Ryanair. Пасажирам вкотре анонсували нові рейси. Зокрема, вже з осені 2024 року можна буде полетіти на відпочинок до Йорданії. Це – тревел мрія багатьох туристів, яка тепер стане реальністю.
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Які рейси запускає Ryanair
- Краків – Амман (Йорданія) з 30 жовтня;
- Софія – Акаба (Йорданія) з 28 жовтня;
- Брюссель Шарлеруа – Акаба з 1 листопада;
- Кельн – Акаба з 29 жовтня;
- Прага – Рим Чампіно з 27 жовтня;
- Севілья – Рим Ф'юмічіно з 27 жовтня;
- Венеція Тревізо – Лансароте (Іспанія) з 28 жовтня;
- Порту – Рим Ф'юмічіно з 27 жовтня;
- Будапешт – Тулуза (Франія) з 28 жовтня;
- Вільнюс – Рим Чампіно – розклад ще невідомий;
- Франкфурт Хан – Гран-Канарія (Канарські острови).
Чи зростуть ціни на квитки
Варто зауважити, що наразі європейська авіація переживає доволі складні часи. Зокрема, авіакомпанії скасовують низку рейсів. У Ryanair теж були не легкі часи. Окрім скасування рейсів, лоукостер готував підняти ціни на квитки. Очікувалося, що вони зростуть щонайменше на 5%.
Однак станом на травень 2024 року ситуація покращилася. У Ryanair заявили, що суттєве подорожчання вже не відбудеться. Майкл О'Лірі – директор лоукостера – наголосив: ціни залишаться на тому ж рівні, що й влітку 2023, або якщо й подорожчають, то мінімально. Тому можна сміливо планувати відпустку мрії й шукати квитки за найвигіднішими цінами.