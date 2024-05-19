Між Мадридом та Лісабоном запустять високошвидкісний поїзд

Португалія розробляє нову лінію високошвидкісних поїздів. Її будівництво планують закінчити цього року. А перші поїздки очікують 2025-го. Цією ж лінією планує скористатися й Іспанія.

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Нова високошвидкісна лінія з'єднає Лісабон та Бадахос на заході Іспанії. Шлях займе менш як дві години – на півтори години менше, ніж раніше. А з Лісабона до Порту можна буде дістатися вдвічі швидше, ніж зараз.

В Іспанії розраховують, що лінія з'єднає Мадрид та Лісабон через Бадахос. А час у дорозі займе 6 годин у 2027 році та 3 години – до 2034 року, коли в експлуатацію буде введено всю лінію.

Зауважимо, досі між Іспанією та Португалією немає прямого залізничного сполучення. Це з питаннями інфраструктури, наприклад, потрібно врегулювати розбіжність у системі електронапруги і системи сигналізації на залізниці. Мадрид та Лісабон не були пов'язані з 2020 року, коли іспанська компанія Renfe припинила обслуговування нічних поїздів через пандемію та не відновлювала його.



Між Іспанією та Португалією запустять швидкісний потяг / Фото Unsplash

Крім того, Португалія будує новий міжнародний аеропорт в Алкошеті, приблизно 40 кілометрів від Лісабона. Він запрацює у 2034 році й замінить Лісабонський аеропорт Умберто Дельгадо.

У Польщі планують запровадити універсальний проїзний

Польща має намір запровадити новий універсальний проїзний квиток, який забезпечить доступ до автобусів, трамваїв і поїздів. Ця система є схожою до тієї, яка вже використовується в Німеччині.

Точна дата запровадження та вартість нового квитка наразі невідомі. Однак Міністерство інфраструктури запевнило громадськість, що активно працює над доопрацюванням цих деталей.