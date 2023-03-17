Ryanair запускає 14 нових рейсів з Дубліна: перелік напрямків

Готуючись до сезону відпусток, авіакомпанії світу ледь не наввипередки оголошують про все нові сполучення. Ryanair також не відстає – перевізник анонсував понад десяток рейсів.

Так, ірландський лоукостер планує на весняньо-літній період сумарно запустити 14 нових напрямків з Дубліна. При цьому шість з них Ryanair уже обслуговує. Усі напрямки сполучатимуть столицю Ірландії з іншими європейськими містами.

Читайте також Як подорожувати з домашніми улюбленцями: правила перевезення тварин в Європі

Нові авіарейси від Ryanair

Дублін – Бриндізі (Італія)

Дублін – Трієст (Італія)

Дублін – Закінф (Італія)

Дублін – Кос (Греція)

Дублін – Ясси (Румунія)

Дублін – Стокгольм (Швеція)

Дублін – Ньюквей (Англія)

Дублін – Бургас (Болгарія)

Рейси з переліку анонсованих, які уже обслуговуються

Дублін – Венеція (Італія)

Дублін – Генуя (Італія)

Дублін – Астуріас (Іспанія)

Дублін – Кастельон (Іспанія)

Дублін – Клуж-Напока (Румунія)

Дублін – Лейпциг (Німеччина)

Старт усіх нових сполучень запланований на березень – травень 2023 року. Квитки уже доступні в продажу, а придбати їх можна на сайті авіакомпанії.

Так, наприклад, з Дубліна в Бургас переліт обійдеться близько 90 євро в одну сторону, а за авіаквитки зі столиці Ірландії на грецький острів Кос потрібно буде заплатити уже майже 124 євро в одну сторону.