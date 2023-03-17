Ryanair запускає 14 нових рейсів з Дубліна: перелік напрямків
Джерело:Ryanair
Готуючись до сезону відпусток, авіакомпанії світу ледь не наввипередки оголошують про все нові сполучення. Ryanair також не відстає – перевізник анонсував понад десяток рейсів.
Так, ірландський лоукостер планує на весняньо-літній період сумарно запустити 14 нових напрямків з Дубліна. При цьому шість з них Ryanair уже обслуговує. Усі напрямки сполучатимуть столицю Ірландії з іншими європейськими містами.
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Нові авіарейси від Ryanair
- Дублін – Бриндізі (Італія)
- Дублін – Трієст (Італія)
- Дублін – Закінф (Італія)
- Дублін – Кос (Греція)
- Дублін – Ясси (Румунія)
- Дублін – Стокгольм (Швеція)
- Дублін – Ньюквей (Англія)
- Дублін – Бургас (Болгарія)
Рейси з переліку анонсованих, які уже обслуговуються
- Дублін – Венеція (Італія)
- Дублін – Генуя (Італія)
- Дублін – Астуріас (Іспанія)
- Дублін – Кастельон (Іспанія)
- Дублін – Клуж-Напока (Румунія)
- Дублін – Лейпциг (Німеччина)
Старт усіх нових сполучень запланований на березень – травень 2023 року. Квитки уже доступні в продажу, а придбати їх можна на сайті авіакомпанії.
Так, наприклад, з Дубліна в Бургас переліт обійдеться близько 90 євро в одну сторону, а за авіаквитки зі столиці Ірландії на грецький острів Кос потрібно буде заплатити уже майже 124 євро в одну сторону.