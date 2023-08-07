Ryanair чи Wizz Air: який лоукостер насправді дешевший

Дві найпопулярніші європейські бюджетні авіакомпанії постійно конкурують. Тим паче, що їхні маршрутні мережі все частіше перетинаються.

І ця конкуренція дуже вигідна для пасажирів. Адже через це обидві авіакомпанії часто оголошують розпродажі квитків та вигідні акції. Але який із лоукостерів зрештою дешевший – дізнаєтесь у матеріалі.

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Конкуренція за пасажирів

Щоб зрозуміти, яка авіакомпанія пропонує кращі ціни на перельоти, експерти Avianews проаналізували останні звіти обох перевізників.

На перший погляд, може здатися, що Ryanair – доступніший, оскільки лоукостер часто пропонує квитки з мінімальним тарифом у 10 євро. Однак насправді середня ціна квитка виявилась нижчою саме у Wizz Air – 45,1 євро з одного пасажира. А середня ціна на квиток Ryanair становить 49,1 євро.

Але компанія Wizz Air, яка має в середньому дешевші квитки, компенсує недоотриманий дохід за рахунок додаткових послуг. Цей перевізник продає кожному пасажирові додатковий багаж та вибір місця на середню суму 35,9 євро. А от Ryanair за цим показником – економніший, тут додаткові послуги коштують 23,3 євро на одного пасажира.

Обидва авіаперевізники мають довгий список додаткових послуг. Пасажирам доводиться доплачувати за ручну поклажу, додаткову валізу та комфортне місце на борту. При цьому ціна може змінюватись – на рейсах із великим попитом послуги коштуватимуть дорожче.

Якщо додати базову ціну квитка і вартість додаткових послуг, вийде, що в середньому пасажир Ryanair платить за переліт 71,4 євро, а клієнт Wizz Air — 81 євро.

Для цього підрахунку експерти використали фінансові звіти обох авіакомпаній за період з квітня по червень 2023 року.

Wizz Air змусили заплатити компенсації пасажирам

Авіакомпанію Wizz Air змусили компенсувати пасажирам скасування та затримку рейсів. Управління цивільної авіації Великої Британії застосувало заходи реагування проти лоукостера. Регулятор втрутився в ситуацію після того, як протягом останніх 9 місяців у судах виявилося багато скарг від пасажирів на дії авіакомпанії.

Компенсації, які Wizz Air мають виплатити пасажирам, стосуються витрат на альтернативні рейси, коли початковий переліт лоукостера було скасовано. Також авіакомпанія має компенсувати клієнтам проживання в готелях, якщо через затримку виліт переносився на наступний день.