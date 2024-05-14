Европейская авиасфера по состоянию на 2024 год переживает не лучшие времена. Ранее сообщали, что Ryanair пришлось отменить ряд рейсов.

Обратите внимание Можно пропустить самолет: Ryanair не берет электронные билеты на некоторых рейсах – каких именно

Кроме того, прогнозировали рост цен на билеты минимум на 5%. Не лучшие времена переживает и венгерский лоукостер Wizz Air. В общем отмечали, что в летний сезон от изменений в авиасфере пострадают по меньшей мере 3 – 4 миллиона пассажиров.

Ryanair запускает новые рейсы

Однако по состоянию на май 2024 Ryanair заявил, что запускает новые рейсы. Воспользоваться ими можно будет уже с осени этого года. Очевидно, их сознательно решили запустить уже после завершения морского сезона.

Куда можно будет полететь

Будапешт – Ливерпуль с 28 октября (рейс будет происходить 2 раза в неделю)

Барселона – Копенгаген с 29 октября (рейс будет совершаться 4 раза в неделю).

Бирмингем – Пловдив со 2 ноября – (рейс будет совершаться раз в неделю).

Мемминген – Манчестер со 2 ноября – (рейс будет совершаться раз в неделю).

Белфаст – Каунас с 27 октября 2024 года – (рейс будет совершаться 2 раза в неделю).

Франкфурт Хан – София с 27 октября – (рейс будет совершаться 3 раза в неделю).

Париж Бове – Рованиеми с 28 октября – (рейс будет совершаться 2 раза в неделю).

Бирмингем – Лодзь с 28 октября – (рейс будет совершаться 2 раза в неделю).

Когда стартует бронь билетов, пока неизвестно. Однако отмечают, что путешественники уже могут планировать новые путешествия и открывать для себя новые города.