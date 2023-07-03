Ryanair планує запустити 36 нових рейсів до кінця року: які напрямки анонсують
3 липня 2023, 11:16Читать новость на русском
Джерело:lowcostavia.com.ua
До кінця року ірландський лоукостер Ryanair збирається відкрити ще 36 нових рейсів. Старт запланований на осінь-зиму, але квитки можна бронювати вже зараз.
36 нових сполучень пропонує для клієнтів авіакомпанія Ryanair на осінньо-зимовий період. Лоукостер відкриє свіжі маршрути в Європі та Африці. Які саме напрямки оголосили – дивіться повний список.
Читайте також Щоб оминути РФ: польська авіакомпанія почала літати до Японії через полярне коло
Маршрути Ryanair
Перевізник запускає 12 нових рейсів з Польщі, 9 рейсів з Італії, 7 рейсів з Ірландії, 4 рейсів з Іспанії, 6 рейсів з Великої Британії та ще кількох країн.
Нові рейси з Польщі:
- Варшава Модлін (Польща) – Лансароте (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень;
- Варшава Модлін (Польща) – Валенсія (Іспанія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;
- Варшава Модлін (Польща) – Тель-Авів (Ізраїль) – з 29 жовтня один раз на тиждень;
- Варшава Модлін (Польща) – Белфаст (Ірландія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Краків (Польща) – Фуертевентура (Іспанія) – з 3 листопада один раз на тиждень;
- Вроцлав (Польща) – Агадір (Марокко) – з 31 жовтня два рази на тиждень;
- Вроцлав (Польща) – Рим Ф'юмічіно (Італія) – з 29 жовтня три рази на тиждень;
- Вроцлав (Польща) – Лісабон (Португалія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Познань (Польща) – Лісабон (Португалія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Познань (Польща) – Рим Ф'юмічіно (Італія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;
- Лодзь (Польща) – Східний Мідленд (Англія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;
- Лодзь (Польща) – Малага (Іспанія) – з 29 жовтня два рази на тиждень.
Нові рейси з Італії:
- Мілан Мальпенса (Італія) – Брюссель-Шарлеруа (Бельгія) – з 15 грудня п'ять разів на тиждень;
- Мілан Мальпенса (Італія) – Лансароте (Іспанія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Рим Ф'юмічіно (Італія) – Познань (Польща) – з 30 жовтня два рази на тиждень;
- Рим Ф'юмічіно (Італія) – Рига (Латвія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Бергамо (Італія) – Каунас (Литва) – з 31 жовтня два рази на тиждень.
Нові рейси з Ірландії:
- Белфаст (Ірландія) – Лансароте (Іспанія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Белфаст (Ірландія) – Турин (Італія) – з 17 грудня один раз на тиждень;
- Белфаст (Ірландія) – Порту (Португалія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Корк (Ірландія) – Фуертевентура (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень;
- Нок (Ірландія) – Тенеріфе (Іспанія) – з 2 листопада один раз на тиждень.
Нові рейси з Іспанії:
- Жирона (Іспанія) – Марракеш (Марокко) – з 30 жовтня два рази на тиждень;
- Мадрид (Іспанія) – Венеція Тревізо (Італія) – з 29 жовтня шість разів на тиждень;
- Малага (Іспанія) – Прага (Чехія) – з 30 жовтня три рази на тиждень;
- Барселона (Іспанія) – Корк (Ірландія) – з 29 жовтня два рейси на тиждень.
Нові рейси з Великої Британії:
- Лондон Станстед (Англія) – Базель (Швейцарія) – з 16 грудня один раз на тиждень;
- Ліверпуль (Англія) – Рованіємі (Фінляндія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;
- Манчестер (Англія) – Пловдив (Болгарія) – з 16 грудня один раз на тиждень;
- Бірмінгем (Англія) – Севілья (Іспанія) – з 30 жовтня два рази на тиждень;
- Бірмінгем (Англія) – Валенсія (Іспанія) – з 30 жовтня два рази на тиждень.
Нові рейси з інших країн:
- Нюрнберг (Німеччина) – Лансароте (Іспанія) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Бремен (Німеччина) – Лансароте (Іспанія) – з 31 жовтня два рази на тиждень;
- Карлсруе (Німеччина) – Салоніки (Греція) – з 30 жовтня два рази на тиждень;
- Париж Бове (Франція) – Стокгольм Арланда (Швеція) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Бордо (Франція) – Рабат (Марокко) – з 29 жовтня два рази на тиждень;
- Бухарест (Румунія) – Париж Бове (Франція) – з 29 жовтня сім разів на тиждень;
- Відень (Австрія) – Венеція Тревізо (Італія) – з 29 жовтня шість раз на тиждень.
Деталі про нові напрямки – на офіційному сайті Ryanair.