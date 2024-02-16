Ryanair скасовує рейси до однієї з країн світу

Ryanair повідомив про скасування рейсів до Ізраїлю. Польоти на територію країни лоукостер відновив лише зовсім нещодавно – 1 лютого.

Однак менше, аніж через два тижні після повернення у повітряний простір Ізраїлю Ryanair вирішив скасувати рейси. Причиною такого рішення називають високі аеропортові збори.

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На це вплинула війна між ХАМАС та Ізраїлем. Кількість рейсів на територію країни суттєво знизилася. Як наслідок – у Тель-Авіві в аеропорту Бен-Гуріон закрили термінал 1. Там були суттєво менші збори. Всі рейси зосередилися у терміналі 3.

Ryanair раніше працював у лоукост-терміналі 1, який досі не відкритий. Єдиним відкритим терміналом в аеропорту Бен-Гуріона залишається дорогий термінал 3,

– мовиться у повідомленні.

Чи є шанс на відновлення польотів

В авіакомпанії попросили вибачення у пасажирів, яким це рішення спричинило незручності. У Ryanair наголосили, що залишаються прихильними до Ізраїлю. Коли термінал 1 запрацює, рейси сподіваються відновити.

До слова, з 1 лютого Ryanair відновив польоти до Тель-Авіва з таких міст:

Мілан;

Марсель;

Відень;

Баден-Баден.

Раніше про повернення до Ізраїлю оголосили також лоукостер Wizz Air. Водночас заявили, що спершу польоти здійснюватимуть за обмеженою кількістю маршрутів. Вирушити до Тель-Авіва можна буде з таких міст: Будапешт, Бухарест, Софія, Краків, Лондон, Рим.