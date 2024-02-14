У Pegasus Airlines заявили, що тепер правила перевезення залежатимуть від тарифу, а також – маршруту. Якщо пасажир або пасажирка придбали найдешевший квиток, вони зможуть взяти з собою лише сумку вагою до 3 кілограм. Це – тариф Light.

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Також будуть тарифи Saver plus та Comfort flex Saver. Відповідно до них, пасажири зможуть взяти з собою два предмети:

один – 55х40х20 сантиметрів (до 8 кілограмів);

другий – 40х30х15 сантиметрів (до 3 кілограмів).

Якщо ж рейс Pegasus Airlines – внутрішній, всі тарифи передбачають лише багаж з розмірами 55х40х20 сантиметрів та вагою до 8 кілограмів.

За порушення нових правил передбачений серйозний штраф: кожен предмет, який не відповідає нормам тарифу, дорівнює + 50 євро штрафу.

Для кого зробили виняток

Виняток становлять лише пасажири, які придбали квиток ще до 13 лютого. Вони матимуть право взяти з собою один предмет без вагових обмежень. Єдина умова – 55х40х20 сантиметрів.