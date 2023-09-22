Ryanair скасовує майже 20 рейсів з "рідного" Дубліна: що трапилося

Загалом це торкнеться 17 маршрутів, оскільки компанія прийняла стратегічне рішення перевести 19 літаків в альтернативні європейські аеропорти з більш вигідними умовами обслуговування. Очікується, що цей крок матиме значний вплив на кількість пасажирів із прогнозованим зменшенням приблизно на 10% порівняно з попереднім роком.

Читайте також Ryanair розпочав продаж 1,6 мільйона додаткових квитків на різдвяні канікули: деталі про акцію

Виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон зробив цю заяву, підкресливши прагнення авіакомпанії оптимізувати свою діяльність і підтримувати високі стандарти задоволеності клієнтів.

Таке рішення було прийнято через підвищення "і без того надмірних зборів з пасажирів на сміховинні 45%" з боку оператора аеропорту Дубліна DAA,

– пояснила у своїй заяві Ryanair.

Авіакомпанія висловила переконання, що замість того, щоб вдаватися до збільшення зборів, оператор повинен був розглянути можливість прийняття прибуткової схеми екологічного стимулювання. Ця схема, подібна до тих, що впроваджені кількома європейськими аеропортами, пропонуватиме винагороду літакам, які продемонструють менші викиди.

Також Ryanair висунула звинувачення на адресу DAA, стверджуючи, що керівництво аеропорту було недосконалим у кількох сферах. Ірландська бюджетна авіакомпанія розкритикувала за недостатнє забезпечення персоналом служби безпеки протягом літнього сезону.

Крім того, Ryanair занепокоєна з приводу неправильного розподілу коштів платників податків на непродумані інфраструктурні проєкти в аеропорту Дубліна.

Дублінський аеропорт / Фото great-ireland.co.il

Що відомо про переведення літаків?

При цьому в авіакомпанії заявили, що ті 19 літаків, які вона переведе з аеропорту Дубліна в інші країни Європи, є частиною її парку "екологічних" літаків Boeing 737 8200 "Gamechanger", які знижують шум на 40% і викиди CO2 на 16%, одночасно перевозячи на 4% більше пасажирів за рейс.

З усім тим, Вілсон спрогнозував зростання цін на квитки авіакомпанії через Дублін, який в останні роки стає все більш популярним серед іноземних туристів і мігрантів.

Останні новини Ryanair: