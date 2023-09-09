Ryanair скасовує кожен п'ятий рейс із польського аеропорту Модлін: що сталося

Ірландський лоукостер оголосив про серйозні скорочення мережі рейсів із аеропорту Модлін у Польщі. Скасують приблизно 20% рейсів.

Бюджетний авіаперевізник Ryanair не зміг домовитись із керівництвом польського аеропорту щодо нового довгострокового контракту. З летовища під Варшавою зникнуть 10 маршрутів, а ще на 13 скоротиться частота деяких рейсів.

Цікаво Більше не буде квитків по 10 євро: Франція починає боротьбу з надто дешевими перельотами

Лоукостер відмовиться від 20% рейсів із Модліна на осінь та зиму

Ryanair на зимовий сезон скасує 10 маршрутів і зменшить частоту рейсів ще на 13 напрямках. Нинішня комерційна угода компанії з аеропортом Варшава-Модлін завершується 30 вересня 2023 року. На осінь та зиму бюджетних рейсів Ryanair із польського аеропорту значно поменшає.

До списку скасованих маршрутів потраплять рейси до: Кельна, Каунаса, Брістоля, Белфаста та Пізи. Авіакомпанія також скоротить кількість перельотів до: Лондона, Стокгольма, Дубліна, Відня, Мілана, Парижа та Брюсселя. Конкретики про інші напрямки поки не заявляли.

Але авіакомпанія поки сподівається, що Модлін перегляне своє рішення і не буде підвищувати збори до понад 30 злотих за кожного пасажира.

Ми сподіваємося, що правління Модліна або його акціонери прийдуть на допомогу місцевим пасажирам, щоб Ryanair знову міг розвиватися в аеропорту Модлін і пропонувати пасажирам ще більше вибору та низькі ціни,

— пише Едді Вілсон, генеральний директор Ryanair.

Зміни в осінньо-зимовому розкладі польотів також можуть спричинити загрозу для 200 робочих місць. З аеропорту Варшава-Модлін, попри це скорочення, продовжать виконувати 290 рейсів Ryanair на тиждень.