Можна пропустити літак: Ryanair не бере електронні квитки на деяких рейсах – яких саме
Джерело:Ladbible
Авіакомпанія Ryanair попереджає своїх пасажирів, що їхні електронні квитки приймаються не в усіх країнах. Щоб не потрапити в неприємну ситуацію, авіакомпанія радить заздалегідь зареєструватися онлайн і видрукувати паперовий талон на свій рейс.
Навіть за наявності посадкового у додатку – слід видрукувати його. Адже, якщо електронний квиток на контролі не приймуть – пасажира можуть не впустити на літак.
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Ryanair не бере електронні квитки на деяких рейсах
Ryanair попереджає, що для безпеки подорожей квитки на рейси краще друкувати. Оскільки у деяких країнах електронні не беруть. Це стосується й напрямків із маршрутної мережі лоукостера.
Ми приймаємо електронні квитки на рейси з більшості аеропортів нашої мережі. Однак, на жаль, деякі аеропорти поки що не можуть їх прийняти,
– вказано на сайті.
Так, електронні квитки можуть не прийняти у тих, хто летить з аеропортів:
- Туреччини,
- Марокко,
- Албанії.
Щоб політ пройшов без перешкод, авіакомпанія радить заздалегідь зареєструватися онлайн та видрукувати паперовий талон на свій рейс.
Ryanair літатиме до Ізраїлю
Лоукостер Ryanair нарешті ухвалив рішення відновити рейси до Ізраїлю. Це станеться вже з 3 червня. Лоукостер розставив всі крапки над "і" й врегулював суперечності з аеропортом Бен-Гуріон.
Польоти до Ізраїлю Ryanair скасував ще у лютому 2024 року. Причиною стали високі збори в аеропорту імені Бен-Гуріона.