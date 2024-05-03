Даже при наличии посадочного в приложении – следует распечатать его. Ведь, если электронный билет на контроле не примут – пассажира могут не впустить на самолет.

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Ryanair не принимает электронные билеты на некоторых рейсах

Ryanair предупреждает, что для безопасности путешествий билеты на рейсы лучше печатать. Поскольку в некоторых странах электронные не берут. Это касается и направлений из маршрутной сети лоукостера.

Мы принимаем электронные билеты на рейсы из большинства аэропортов нашей сети. Однако, к сожалению, некоторые аэропорты пока не могут их принять,
– указано на сайте.

Так, электронные билеты могут не принять у тех, кто летит из аэропортов:

  • Турции,
  • Марокко,
  • Албании.

Чтобы полет прошел без помех, авиакомпания советует заранее зарегистрироваться онлайн и распечатать бумажный талон на свой рейс.

Ryanair предупреждает своих пассажиров, что их электронные билеты принимаются не во всех странахRyanair предупреждает своих пассажиров, что их электронные билеты принимаются не во всех странах / Фото Unsplash

Ryanair будет летать в Израиль

Лоукостер Ryanair наконец принял решение возобновить рейсы в Израиль. Это произойдет уже с 3 июня. Лоукостер расставил все точки над "і" и урегулировал противоречия с аэропортом Бен-Гурион.

Полеты в Израиль Ryanair отменил еще в феврале 2024 года. Причиной стали высокие сборы в аэропорту имени Бен-Гуриона.