Ірландська авіакомпанія Ryanair стикнулася зі зниженням прибутку на 46%. Яку заяву зробив лоукостер – далі у матеріалі!

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Ryanair очікує на зниження вартості квитків

У своїй нещодавній заяві генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі висловив сподівання, що зниження цін на авіаквитки, яке спостерігалося навесні, продовжиться. Такий розвиток подій є чітким свідченням того, що сплеск в авіаційній галузі після пандемії досяг свого піка.

Ryanair повідомив про значне зниження прибутку: за 3 місяці, що закінчилися в червні, він скоротився на 46% до 360 мільйонів євро. Це падіння перевершило очікування як аналітиків, так і інвесторів. Крім того, середні тарифи протягом кварталу впали на 15% до 49 євро за пасажира, що відображає виклики, з якими стикаються авіакомпанії в нинішньому економічному кліматі.

Хоча попит у другому кварталі високий, ціни залишаються нижчими, ніж ми очікували, і тепер ми очікуємо, що ціни на проїзд у другому кварталі будуть значно нижчими, ніж минулого літа,

– сказав О'Лірі.

Ryanair поклав частину відповідальності за зниження показників на Великодні свята. Такий розвиток подій викликав занепокоєння серед інвесторів щодо стійкості нинішнього дворічного сплеску перевезень, який приніс безпрецедентні прибутки багатьом авіакомпаніям.