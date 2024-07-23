Ирландская авиакомпания Ryanair столкнулась со снижением прибыли на 46%. Какое заявление сделал лоукостер – далее в материале!

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Ryanair ожидает снижения стоимости билетов

В своем недавнем заявлении генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири выразил надежду, что снижение цен на авиабилеты, которое наблюдалось весной, продолжится. Такое развитие событий является четким свидетельством того, что всплеск в авиационной отрасли после пандемии достиг своего пика.

Ryanair сообщил о значительном снижении прибыли: за 3 месяца, закончившихся в июне, она сократилась на 46% до 360 миллионов евро. Это падение превзошло ожидания как аналитиков, так и инвесторов. Кроме того, средние тарифы в течение квартала упали на 15% до 49 евро за пассажира, что отражает вызовы, с которыми сталкиваются авиакомпании в нынешнем экономическом климате.

Хотя спрос во втором квартале высокий, цены остаются ниже, чем мы ожидали, и теперь мы ожидаем, что цены на проезд во втором квартале будут значительно ниже, чем прошлым летом,

– сказал О'Лири.

Ryanair возложил часть ответственности за снижение показателей на Пасхальные праздники. Такое развитие событий вызвало беспокойство среди инвесторов относительно устойчивости нынешнего двухлетнего всплеска перевозок, который принес беспрецедентные прибыли многим авиакомпаниям.