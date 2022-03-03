Про рішення розповіли у компанії Bidfood Czech Republic. Саме їй належать бренди морозива Prima.

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Як чеський бренд морозива висловлює підтримку Україні

Ruská zmrzlina виробляється в Чехії з 1992 року. Морозиво продається й за межами країни, зокрема в Литві, Україні, Словаччині. Це класичний пломбір між двома білими вафлями, представлений у прямокутній формі.

Тепер, коли бізнес по всьому світі, бойкотує вироби й культуру росіян, назву продукції вирішили змінити. На знак поваги до України Ruská zmrzlina називатиметься Ukrajinská zmrzlina.

Ми відчуваємо моральне зобов'язання хоча б у такій формі виступити проти агресивних та несправедливих дій російських офіційних осіб та дати чіткий сигнал жителям України, які проживають у Чехії чи Словаччині, про те, що ми думаємо та підтримуємо їх,

– заявили в компанії.

Поки що активно тривають підготовчі роботи. Для ребрендингу знадобиться якийсь час. За планами виробника, морозиво у новому дизайні з'явиться на ринку вже на початку квітня. До того часу на всю продукцію Ruská zmrzlina будуть додавати спеціальні наліпки з українським прапором та надписом "Ми підтримуємо Україну".

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