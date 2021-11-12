В конкурсе разыграют 25 призов – интерактивных пакетов, включающих ноутбуки, видеопроекторы и интерактивные доски. Преимущество будет в учителей, которые преподают в секциях с преподаванием родного украинского языка и литературы.

Читайте также Как получить карту побыту в Польше: эксперт ответила на самые распространенные вопросы

Как принять участие

Желающие принять участие в конкурсе должны подать в один из уездных филиалов СУР краткое резюме. В нем, помимо общих данных об участнике, нужно указать:

  • результаты, полученные в профессиональной сфере за последние два года;
  • информацию об участии учителя с учениками в культурно-образовательных мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, фестивалях, проектах и ​​так далее), проведенных СУР;
  • информацию о сотрудничестве с организацией.

Подать заявку на участие можно до 15 ноября. Победители будут объявлены 20 ноября 2021 года.

Полный текст публикации СУР:

9 ноября по случаю Дня украинского языка, который отмечается в Румынии, Союз украинцев Румынии организует конкурс "Лучший учитель украинского языка".

В конкурсе могут участвовать учителя украинского языка и литературы (а также воспитатели) школ с украинским языком преподавания. В процессе отбора преимущество будет в учителей, которые преподают в секциях с преподаванием родного украинского языка и литературы.

Все желающие принять участие в конкурсе должны до 15 ноября 2021 года подать в один из уездных филиалов СУР краткое резюме, в котором кроме общих данных участника также буду указаны: 1. Результаты, полученные в профессиональном плане за последние 2 (два) года деятельности (2019/2020 и 2020/2021); 2. Информация об участии с учащимися в культурно-образовательных мероприятиях (школьных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, лагерях, образовательных проектах и ​​т.п.), проведенных СУР; 3. Сотрудничество с СУР.

В конкурсе разыгрываются 25 призов – интерактивных пакетов, состоящих из интерактивной доски, видеопроектора и ноутбука. Победители будут объявлены 20 ноября 2021 года.

Желаем удачи участникам!