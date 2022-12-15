У Румунії з 2023 року чайові включатимуть до чеків в ресторанах
Джерело:Pro TV
Парламент Румунії схвалив законопроєкт про регулювання чайових. Він передбачає їхнє оподаткування й включення в чек під час замовлень у ресторанах.
В Румунії чайові включатимуть до чеків в ресторанах
Парламент Румунії також встановив максимальну суму чайових в розмірі 15% від суми чеку, яку можна залишити офіціанту. Нововведення почнуть діяти з 1 січня 2023 року.
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Згідно із законопроєктом, який підтримали 189 румунських депутатів, чайові визначаються як "будь-яка грошова сума, добровільно запропонована споживачем додатково до винагороди за товари чи послуги", які надаються в барах і ресторанах.
Клієнти закладів самі можуть встановити рівень чайових у межах до 15% від вартості чека. Вони виносяться окремим пунктом під час оплати й підлягатимуть окремому оподаткуванню.
При цьому власники барів і ресторанів самі визначають, як чайові будуть розподілятися між їхніми працівниками. Водночас чайові не вважаються частиною доходів у податковій звітності, а їхній розподіл – витратами.
Зазначається, що суб'єктам господарювання забороняється в будь-якій формі обумовлювати доставку товарів або надання послуг обов'язковим наданням чайових. Як виняток, при доставці продукції додому покупцям суб'єкти господарювання не зобов'язані вказувати чайові у квитанції.
За невиконання закону передбачається штраф у розмірі від 2 000 до 4 000 румунських лей (приблизно від 16 до 32 000 гривень).