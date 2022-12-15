В Румунії чайові включатимуть до чеків в ресторанах

Парламент Румунії також встановив максимальну суму чайових в розмірі 15% від суми чеку, яку можна залишити офіціанту. Нововведення почнуть діяти з 1 січня 2023 року.

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