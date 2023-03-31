Так, правительство Румынии изменит схему поддержки украинских беженцев для обеспечения их среднесрочной и долгосрочной интеграции. Какие конкретно изменения ждут украинцев – читайте дальше!

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Как будет изменена система поддержки?

Предполагается, что украинцы, которые трудоустроятся и запишут своих детей в румынские школы, получат 2000 леев (400 евро) на семью до конца 2023 года.

К слову, сейчас в Румынии официально трудоустроено 5 000 украинских беженцев.

Теперь средства будут выплачиваться непосредственно беженцам, а не владельцам жилья за размещение беженцев.

За размещение каждого беженца из Украины Румыния платит владельцам жилья 14 евро в день по схеме "50/20" (50 леев за проживание и 20 леев за питание). Теперь схему поддержки изменяют для среднесрочной и долгосрочной интеграции беженцев.

Мы хотим, чтобы украинские беженцы были независимы в нашей стране, дети могли ходить в школу и достойно вернуться домой, когда придет время,

– отметила координатор гуманитарной помощи Мадалина Турза.

В то же время схема помощи "50/20" останется доступной для уязвимых категорий беженцев, включая:

лиц старше 65 лет,

студентов, обучающихся в университетах Румынии.

Следует отметить, что беженцы из Украины продолжат получать бесплатные медицинские, социальные и образовательные услуги в Румынии.

Зачем эти изменения Румынии?