Незадоволення українськими біженцями у Словаччині є найвищим в ЄС. 44% словаків вважають, що українці погіршують ситуацію в країні.

Також на тему FlixBus оголосив про 3 нові рейси з Києва до Польщі: які міста вперше з’явилися у маршрутах

Словаки найгірше ставлять до українців

Словаччина точно не належить до країн, які відкриті до різноманітності. Ці цифри ще більше дивують, тому що українці також почуваються досить погано порівняно з іншими згаданими групами

– сказав про опитування соціолог Міхал Вашечка, директор Братиславського політичного інституту (BPI).

Незрозуміло, чи обурення є результатом безпосереднього спілкування словаків з українцями, чи воно походить через міф "української мафії та корумпованої держави", які постійно поширювали в країні протягом останніх 30 років. До того такі заяви досі робить частина політичної еліти.

У Словаччини проблеми зі ставленням до іноземців

Опитування також вказує на те, що 56,6% опитаних вважають, що українські біженці послаблюють економіку Словаччини. Але це суперечить останньому аналізу ринку праці Інституту фінансової політики, який стверджує, що українці допомогли побороти брак робочої сили, який спостерігається в секторах охорони здоров’я та готельно-ресторанному бізнесі.

Іноземні працівники в Словаччині, особливо з України, зробили значний внесок у зростання зайнятості торік,

– також йдеться в аналізі.

Опитування також виявило глибшу проблему словаків з терпимістю до інших націй, оскільки 42% респондентів сказали, що іноземці заважають словацькій культурі.

Найбільше словаки обурюються через іммігрантів з Африки та Близького Сходу. Вони також краще ставляться до іммігрантів з Росії, ніж з України, оскільки лише 38% опитаних сказали, що росіяни роблять країну гіршою.