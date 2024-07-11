Руанський собор – одна з найвідоміших святинь Франції. Вона розташована у самому серці древньої й величної Нормандії.

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Історія Руанського собору – літопис величі Нормандії

Руанський собор – місце, де з давніх-давен коронували та ховали нормандських герцогів. Його історія розпочалася у 1020, коли вирішили збудувати собор у руанському стилі. Наразі від нього залишилася тільки крипта.

Тривалий час Руанський собор був найвищою будівлею у світі. Однак згодом поступився титулом собору у Кельні. Станом на 2024 рік Руанський собор залишається третьою у рейтингу найвищих храмів світу.

Під час Другої світової війни Руанський собор дуже постраждав. Однак його відбудували, зберігши особливий стиль та унікальну атмосферу.



Величний і прекрасний Руанський собор / Unsplash

Щороку сотні туристів приїжджають, аби на власні очі побачити дивовижний готичний Руанський собор. За популярністю він лише зовсім трішки поступається Нотр-Дам-де-Парі. Залишається сподіватися, що святиню врятують.

Цікавий факт: Клод Моне був настільки зачарований руанською святинею, що створив цілий цикл картин. Він зобразив собор у різні пори доби, у різному освітленні, у різні сезони.