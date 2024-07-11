Руанский собор – одна из самых известных святынь Франции. Она расположена в самом сердце древней и величественной Нормандии.

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История Руанского собора – летопись величия Нормандии

Руанский собор – место, где издавна короновали и хоронили нормандских герцогов. Его история началась в 1020, когда решили построить собор в руанском стиле. Сейчас от него осталась только крипта.

Долгое время Руанский собор был самым высоким зданием в мире. Однако впоследствии уступил титул собору в Кельне. По состоянию на 2024 год Руанский собор остается третьим в рейтинге самых высоких храмов мира.

Во время Второй мировой войны Руанский собор очень пострадал. Однако его отстроили, сохранив особый стиль и уникальную атмосферу.



Величественный и прекрасный Руанский собор / Unsplash

Ежегодно сотни туристов приезжают, чтобы собственными глазами увидеть удивительный готический Руанский собор. По популярности он лишь совсем немного уступает Нотр-Дам-де-Пари. Остается надеяться, что святыню спасут.

Интересный факт: Клод Моне был настолько очарован руанской святыней, что создал целый цикл картин. Он изобразил собор в разное время суток, в разном освещении, в разные сезоны.