Если вы пока не забронировали летний отпуск, самое время присмотреться к преимуществам городских каникул. Определяйтесь с направлением и исследуйте новый город. Вот несколько причин, которые могут вас убедить.

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5 причин выбрать отпуск в городе

Городские каникулы – это насыщенный отдых, дающий возможность посетить музеи и художественные галереи, насладиться современной архитектурой и изысканными ресторанами.

Платформа Travelzoo провела опрос своих пользователей: оказалось, что 68% путешественников этим летом больше заинтересованы в городском отпуске, чем в поездке на пляж. Это впервые за все годы туристы предпочли именно отдых в городах. Путешественники рассказали о причинах такого решения.

Возможность посетить новое место

Туристы желают сменить картинку, побывать в совершенно новом месте. Пляжи – это прекрасно, но они очень часто похожи между собой. Даже в разных странах на Средиземноморском побережье встречаются одинаковые пейзажи. Путешественники этим летом охотятся за новыми впечатлениями. Также для них важно, чтобы рядом были хорошие магазины, рестораны и достопримечательности.

Даже если вы возвращаетесь в город, где уже бывали, можно остановиться в другой его части и открыть локацию заново.

Стамбул каждый раз можно открывать заново / Фото Unsplash

Знакомство с культурой и историей

Городской отдых дает возможность ознакомиться с историей, увидеть достопримечательности и посетить музеи. Окунуться в историческое прошлое и культурное наследие новой страны поможет дневная экскурсия с гидом. Можно посетить несколько популярных локаций за один день и максимально насыщать каждую минуту отпуска без пляжной лени.

Туристы в Париже / Фото Unsplash

Посетить несколько городов

Городские каникулы, как правило, короче пляжных. Исследовать один город получится за 2 – 3 дня, а отпуск на побережье длится от недели. За это время можно посетить несколько соседних интересных локаций. Иногда за один день удается побывать в двух странах, если между туристическими городами небольшое расстояние и хорошее транспортное сообщение.

Избежать толпы

В летние месяцы морские направления настолько популярны, что сложно найти себе место на пляже. В городах в этот период гораздо свободнее. Конечно, вам не удастся спрятаться от толпы туристов в Риме или Барселоне, но обратите внимание, например, на Копенгаген или Марсель.

Комфортный летний Копенгаген / Фото Pixabay

Сочетание цены и качества

Пакетный отпуск на пляжный курорт с гостиницей и трансфером будет стоить немало. А вот городские каникулы можно спланировать самостоятельно: заранее купить акционные билеты на самолет, поискать скидки на жилье. Также в городах легче и экономнее передвигаться на общественном транспорте. Вам будет несложно найти интересные бесплатные мероприятия: музеи, выставки и фестивали.