Государственное метеоагентство Испании (AEMET) опубликовало предупреждение для жителей страны из-за аномальной жары. В некоторых городах в понедельник 26 июня максимальная температура воздуха достигла 44°C.

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Рекордные температуры

В ряде провинций Испании объявлен красный уровень опасности. Это означает, что такая жара представляет угрозу для жизни и здоровья жителей региона. Большая часть Испании получила желтый и оранжевый уровни опасности. Но самая плохая ситуация в Кордове и Севилье, эти регионы красные на карте. Именно здесь уровень угрозы – самый высокий.

Кордова и Севилья – красный уровень опасности / Скриншот с сайта aemet.es

Адское солнце началось в Испании еще в апреле. Тогда столбики термометров уже поднимались до аномальных 40°C. Кроме этого, страна очень страдает от засухи: из-за экономии воды в Барселоне не работают фонтаны и полноценно не осуществляется полив зелени в парках.

Италия предупредила об опасной жаре в 14 городах

Власти Италии также предостерегают граждан от солнечных и тепловых ударов – в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Температура воздуха может превышать 40°C. Аномальная жара накроет: Рим, Анкону, Болонью, Флоренцию, Верону и еще ряд популярных туристических локаций.

Как жара влияет на организм

Прежде всего страдают внутренние системы регуляции тела. Мы активно потеем и теряем жидкость и соли. Высокие температуры расширяют сосуды и вызывают внезапные перепады артериального давления. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди и те, у кого уже есть проблемы с сердцем и сосудами.

Женщины прячутся от жары под зонтиком в Милане / Фото AP

И в Испании, и в Италии туристов и местное население призывают не выходить на прогулки во время активного солнца (с 11:00 до 17:00). Просят пить больше воды, надевать натуральные ткани и пользоваться солнцезащитным кремом.